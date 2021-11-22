Понравилось бить россиян: Беринчик выбрал новую жертву

Определился следующий соперник украинского боксера Дениса Беринчика. Защиту титула WBO International украинец проведет против бывшего претендента на пояс чемпиона мира

Беринчик встретится с Чаниевым / Фото: Facebook

18 декабря Денис Беринчик проведет поединок против россиянина Исы Чаниева. Это будет уже шестая защита титула украинцем.

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Чаниев одержал 15 побед на профессиональном ринге и потерпел три поражения. Кстати, досрочно его победил только Ричард Комми – следующий соперник Василия Ломаченко. На кону того поединка стоял титул чемпиона мира по версии IBF.

Отметим, что изначально бой Беринчика планировался на 27 ноября, но украинец получил травму в процессе подготовки. Кстати, мы писали, что во время тренировочного сбора в Буковеле Беринчик пошел в лес и наткнулся на пулю.

Беринчик провел на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл. Девять его поединков завершились досрочно. В предыдущем поединке в марте этого года Беринчик нокаутировал Хосе Санчеса.

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Напомним, в июле Денис Беринчик победил звезду UFC россиянина с ирландским паспортом Артема Лобова в бою на голых кулаках. Это был первый поединок боксера в лиге кулачных боев.