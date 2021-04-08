Лига чемпионов возвращается! Результаты матчей 1/4 финала

Горячий плей-офф в самом престижном клубном турнире мира

Лига чемпионов возвращается! Посреди недели состоялись первые матчи 1/4 финала. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты.

Онлайн Реал – Ливерпуль

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА

ПЕРВЫЕ МАТЧИ

Вторник, 6 апреля

22:00 Реал – Ливерпуль – 3:1 Видео голов

22:00 Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1 Видео голов

Среда – 7 апреля

22:00 Бавария – ПСЖ – 3:2 Видео голов

22:00 Порту – Челси – 0:2 Видео голов

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Ответные матчи – 13/14 апреля

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов (27/28 апреля и 4/5 мая) сыграют победители пар Бавария/ПСЖ – МанСити/Боруссия Д и Реал/Ливерпуль – Порту/Челси.

Финал ЛЧ пройдет 29 мая в Стамбуле.

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