Лига чемпионов возвращается! Результаты матчей 1/4 финала

Лига чемпионов возвращается! Посреди недели состоялись первые матчи 1/4 финала. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 6 апреля
22:00 Реал – Ливерпуль – 3:1 Видео голов
22:00 Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1 Видео голов
Среда – 7 апреля
22:00 Бавария – ПСЖ – 3:2 Видео голов
22:00 Порту – Челси – 0:2 Видео голов
Ответные матчи – 13/14 апреля
Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images
Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images
Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов (27/28 апреля и 4/5 мая) сыграют победители пар Бавария/ПСЖ – МанСити/Боруссия Д и Реал/Ливерпуль – Порту/Челси.
Финал ЛЧ пройдет 29 мая в Стамбуле.
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