Лидер сборной Боснии рискует пропустить матч с Украиной

Эдин Джеко может пропустить матч с Украиной / Фото: Reuters

35-летний нападающий повредил заднюю поверхность бедра в матче 12-го тура чемпионата Италии, в котором Интер сыграл вничью с Миланом 1:1. Джеко отыграл в миланском дерби 76 минут поединка и был заменен на Хоакина Корреа.

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Сейчас опытный форвард пребывает в лагере сборной Боснии, где он прошел медобследование.

В ближайшее время Джеко пройдет курс физиотерапии, сообщает официальный сайт футбольной Федерации боснийцев. Его участие в матче против Украины под вопросом.

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Ярмоленко в матче против Боснии / Фото: REUTERS

Напомним, что 13 ноября команда Боснии сыграет против Финляндии, а 16 ноября команда Петева встретится у себя дома с Украиной.

Сейчас положение в группе D такое:

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Франция – 12 (6)

Украина – 9 (7)

Финляндия – 8 (6)

Босния – 7 (6)

Казахстан – 3 (7)

Чтобы продолжить борьбу за поездку в Катар-2022 нам нужно занять второе место.

Сборная Украины / Фото: Reuters

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