Лідер збірної Боснії ризикує пропустити матч з Україною

Едін Джеко може пропустити матч з Україною / Фото: Reuters
35-річний нападник пошкодив задню поверхню стегна у матчі 12-го туру чемпіонату Італії, у якому Інтер зіграв внічию з Міланом 1:1. Джеко відіграв у міланському дербі 76 хвилин поєдинку та був замінений на Хоакіна Корреа.
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Наразі досвідчений форвард перебуває у таборі збірної Боснії, де він пройшов медобстеження.
Найближчим часом Джеко пройде курс фізіотерапії, повідомляє офіційний сайт футбольної Федерації боснійців. Його участь у матчі проти України під питанням.
Нагадаємо, що 13 листопада команда Боснії зіграє проти Фінляндії, а 16 листопада команда Пєтєва зустрінеться у себе вдома з Україною.
Зараз становище у групі D таке:
- Франція – 12 (6)
- Україна – 9 (7)
- Фінляндія – 8 (6)
- Боснія – 7 (6)
- Казахстан – 3 (7)
Щоб продовжити боротьбу за поїздку до Катару-2022 нам потрібно посісти друге місце.
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