20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
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Лідер збірної Боснії ризикує пропустити матч з Україною

Сергій Шаховець
9 листопада, 00:06
Боснійський форвард пропустив тренування своєї команди через травму

Едін Джеко може пропустити матч з Україною / Фото: Reuters

35-річний нападник пошкодив задню поверхню стегна у матчі 12-го туру чемпіонату Італії, у якому Інтер зіграв внічию з Міланом 1:1. Джеко відіграв у міланському дербі 76 хвилин поєдинку та був замінений на Хоакіна Корреа.

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Наразі досвідчений форвард перебуває у таборі збірної Боснії, де він пройшов медобстеження.

Найближчим часом Джеко пройде курс фізіотерапії, повідомляє офіційний сайт футбольної Федерації боснійців. Його участь у матчі проти України під питанням.

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Ярмоленко в матчі проти Боснії / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що 13 листопада команда Боснії зіграє проти Фінляндії, а 16 листопада команда Пєтєва зустрінеться у себе вдома з Україною.

Зараз становище у групі D таке:

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  • Франція – 12 (6)
  • Україна – 9 (7)
  • Фінляндія – 8 (6)
  • Боснія – 7 (6)
  • Казахстан – 3 (7)

Щоб продовжити боротьбу за поїздку до Катару-2022 нам потрібно посісти друге місце.

Збірна України / Фото: Reuters

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