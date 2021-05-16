Лицо в кровь: самый жестокий нокаут UFC 262 выдала девушка

Присцила Качоэйра уничтожила Джину Мазани во втором раунде / Фото: Getty Images
Присцила Качоэйра выдала один из самых эффектных нокаутов уикенда, победив Джину Мазани на турнире UFC 262. Во втором раунде девушка обрушила сна свою соперницу град ударов, после чего рефери вынужден был остановить избиение
Мазани с окровавленным лицом на тот момент уже не могла защищаться и только пыталась укорачиваться от мощных ударов соперницы.
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