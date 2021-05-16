Лицо в кровь: самый жестокий нокаут UFC 262 выдала девушка

На турнире UFC 262 Присцила Качоэйра победила Джину Мазани после серии ударов в головую. Соперница уже не могла защищаться и едва стояла на ногах, а рефери не спе5шил останавливать бой

Присцила Качоэйра уничтожила Джину Мазани во втором раунде / Фото: Getty Images

Присцила Качоэйра выдала один из самых эффектных нокаутов уикенда, победив Джину Мазани на турнире UFC 262. Во втором раунде девушка обрушила сна свою соперницу град ударов, после чего рефери вынужден был остановить избиение

Мазани с окровавленным лицом на тот момент уже не могла защищаться и только пыталась укорачиваться от мощных ударов соперницы.

Смотрите другие события турнира UFC 262: