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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Куда смотрят чиновники? Украинский чемпион Европы будет выступать за чужую сборную

Сергей Шаховец
18 ноября, 12:02
23-летний украинский борец будет выступать за национальную команду Болгарии

Чемпион Европы украинец Семен Новиков будет выступать за Болгарию / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион Европы-2020, украинский борец по греко-римской борьбе Семен Новиков решил сменить спортивное гражданство, сообщает со ссылкой на свой источник XSport.

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Теперь топовый украинский борец будет выступать за сборную Болгарии.

Напомним, Новиков являлся главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за поездку на Олимпийские игры в Токио-2020.

Семен Новиков и Жан Беленюк / Фото: Instagram

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Весной 2020 года разгорелся скандал между народным депутатом и Новиковым за право представлять Украину на Играх в Токио. По мнению чемпиона Европы-2020, обладателя путевки на Олимпиаду необходимо было определить в очном поединке.

Однако, все же, в столицу Японии отправился более опытный спортсмен, откуда и привез золотую медаль.

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В феврале 2020 года Семен Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе в Риме, разгромив в финальном поединке весовой категории до 87 кг опытного венгра Виктора Лоринца.

Также уроженец Харькова является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.

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