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Плечо! ** твою мать! Беленюк показал видео, как получил травму перед Олимпиадой

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 августа, 14:37
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Борец-депутат опубликовал видео своего повреждения, которое едва не оставило его за бортом Олимпиады, где он добыл единственную для Украины золотую медаль
Беленюк - от травмы до золота. Коллаж - "Сегодня"
Беленюк - от травмы до золота. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

Ранее олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк уже рассказывал, как за три недели до золотой для себя Олимпиады в Токио получил травму плеча.

"В, казалось бы, абсолютно безобидной, "рабочей" ситуации я неудачно приземляюсь локтем на мат (возможно, место приземления было мокрое от пота и локоть проскользнул, до сих пор недоумеваю, как это могло произойти) и у меня впервые в жизни вылетает плечо из суставной сумки. Накануне самого важного старта моей жизни… Все пять лет подготовки сразу пролетели перед глазами…", – вспоминал спортсмен

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А теперь Жан Беленюк показал видео с тренировки, как именно он получил травму. Когда стало понятно, что проблема серьезная, закадровый голос произносит: "Плечо! ** твою мать..."

Осторожно, присутствует нецензурная лексика!

"12.07.21 – день, который запомню точно на всю жизнь. Мне казалось, что он растоптал мои мечты, что он умножил на ноль годы тяжелой работы. Единственный вопрос, который меня в тот момент интересовал: "За что!?" Оглядываясь назад, понимаю, что, возможно, так и было необходимо! Это тот случай, когда поговорка – "То, что нас не убивает, делает нас сильнее" – обретает абсолютно новое значение", – написал в Instagram Беленюк, который, успев восстановиться после травмы, занял первое место на Играх в Токио

Олимпийский чемпион Жан Беленюк
Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

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Ранее Беленюк показал пистолет, который получил за золото Токио.

Андрей Таран наградил пистолетом и званием Жана Беленюка / коллаж "Сегодня"
Андрей Таран наградил пистолетом и званием Жана Беленюка / коллаж "Сегодня"

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