Украинские борцы взяли две медали Кубка мира и ворвались в ТОП-10

В эти дни в Белграде проходит индивидуальный Кубок мира по спортивной борьбе. На старте турнира разыграли медали в греко-римской борьбе. Сборная Украины смогла пробиться на восьмое место командного зачета благодаря двум медалям Семена Новикова и Николая Кучмия. А ранее украинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы.

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Харьковчанин Новиков в весовой категории до 87 кг уступил в четвертьфинале россиянину Чакветадзе, но в утешительных схватках за "бронзу" уверенно победил болгарина Димитрова (9:1) и иранца Нури (12:4). Представитель Сумской области Кучмий в весе 130 кг справился в дуэли за третье место с армянином Овасапяном – 4:2.

Еще двое наших соотечественников немного не дотянули до пьедестала. Схватки за бронзовые награды проиграли Артур Политаев (67 кг) и Ясаф Зейналов (77 кг). Во вторник пройдут финальные соревнования в женской борьбе, где за медали будут сражаться наши Алла Белинская, Илона Прокопевнюк и Лилия Маланчук.

Недавно на чемпионате России по вольной борьбе произошла драка.

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Жан Беленюк висит вниз головой

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