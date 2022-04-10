Куда пропал Бубка? Беленюк жестко наехал на президента НОК Украины

Жан Беленюк недоволен бездействием президента НОК Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Единственный олимпийский чемпион из Украины в Токио-2020 Жан Беленюк давно выступает за самые жесткие санкции к российским спортсменам. А для негодяев поддержавших агрессию России против Украины требует пожизненной дисквалификации.

Однако народного депутата удивляет отсутствие четкой позиции по этому вопросу НОК Украины и его главы Сергея Бубки.

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"Украина должна сделать максимум для этого. Мы должны саботировать участие России во всех соревнованиях. Я не знаю, как сейчас ведется дипломатическая работа в Национальном олимпийском комитете Украины по полному устранению России из МОК. По крайней мере, она не освещается в СМИ. Министерство спорта Украины хотя бы очертило какую-либо позицию, позиция НОК не понятна в принципе. Мало просто работать, нужно еще как-то коммуницировать эту историю хотя бы внутри Украины. Поляки публично занимают по отношению к России жесткую позицию вплоть до устранения, пока после окончания войны агрессором не будут компенсированы все убытки, причиненные нашей стране. А что думает НОК, никто не знает... Я не знаю, где Бубка. Этого, на мой взгляд, никто не знает. Вот вы знаете, где Бубка? Вот и я не знаю, но думаю, что главный олимпиец должен быть со своими спортсменами в такие кризисные моменты для страны", – сказал Беленюк в интервью FanDay.

Жан возле спортзала

Напомним, с начала войны России против Украины сотрудники НОК Украины не могли выйти на связь со своим руководителем.

В обращении украинских спортсменов к МОК с призывом отстранить Россию и Беларусь от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить эти страны из Международного олимпийского комитета не было подписи президента НОК Украины – знаменитого прыгуна с шестом Сергея Бубки.

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Сергей Бубка / Фото: Getty Images

Лишь на пятый день с начала полномасштабной войны России против Украины глава НОК Сергей Бубка прокомментировал рекомендации МОК о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.