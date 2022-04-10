Куди пропав Бубка? Біленюк жорстко наїхав на президента НОК України

Жан Беленюк незадоволений бездіяльністю президента НОК України / Фото: Колаж: Сьогодні

Єдиний олімпійський чемпіон з України у Токіо-2020 Жан Беленюк давно виступає за найжорсткіші санкції до російських спортсменів. А для негідників, які підтримали агресію Росії проти України, вимагає довічної дискваліфікації.

Проте народного депутата дивує відсутність чіткої позиції щодо цього питання НОК України та його голови Сергія Бубки.

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"Україна має зробити максимум для цього. Ми повинні саботувати участь Росії у всіх змаганнях. Я не знаю, як зараз ведеться дипломатична робота у Національному олімпійському комітеті України з повного усунення Росії із МОК. Принаймні вона не висвітлюється у ЗМІ. Міністерство спорту України хоча б окреслило якусь позицію, позиція НОК не зрозуміла в принципі. Мало просто працювати, треба ще якось комунікувати цю історію хоча б усередині України. Поляки публічно займають по відношенню до Росії жорстку позицію до усунення, поки після закінчення війни агресором не будуть компенсовані всі збитки, завдані нашій країні. А що думає НОК, ніхто не знає... Я не знаю, де Бубка. Цього, на мою думку, ніхто не знає. Ви знаєте, де Бубка? От і я не знаю, але думаю, що головний олімпієць має бути зі своїми спортсменами у такі кризові моменти для країни", – сказав Беленюк в інтерв'ю FanDay.

Жан біля спортзалу

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України співробітники НОК України не могли вийти на зв'язок із своїм керівником.

У зверненні українських спортсменів до МОК із закликом усунути Росію та Білорусь від участі у Паралімпіаді-2022, а також виключити ці країни з Міжнародного олімпійського комітету не було підпису президента НОК України – знаменитого стрибуна із жердиною Сергія Бубки.

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Сергій Бубка / Фото: Getty Images

Лише на п'ятий день від початку повномасштабної війни Росії проти України голова НОК Сергій Бубка прокоментував рекомендації МОК про недопуск російських та білоруських спортсменів до змагань.