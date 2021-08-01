Куда уходит Шевченко? 5 вариантов для экс-тренера сборной Украины

Спустя пять лет в сборной Украины Андрей Шевченко оказался безработным. Попробуем найти для нашего знаменитого тренера новое место работы

Куда уходит Андрей Шевченко? / Фото: Reuters

За время работы в национальной команде Шевченко заработал неплохое портфолио. Новый клуб должен быть как минимум не хуже нашей сборной.

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Динамо

Болельщики киевского клуба явно хотели бы увидеть во главе команды легендарного воспитанника, тем более, что активные фанаты продолжают протестовать против приглашения в команду Мирчи Луческу.

Но, во-первых, у Динамо действующий контракт с румынским тренером и после триумфа в прошлом сезоне его никто не уволит.

Во-вторых, сейчас у киевлян нет тех финансовых возможностей, чтобы удовлетворить аппетиты Шевченко, как в плане личного контракта, так и в плане покупки новых исполнителей.

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Милан

Не менее родной клуб для Шевы. В Милане уже давно ждут прихода Шевченко, особенно часто его вспоминали в Италии, когда сборная была на ходу в отборе на Евро, а Милан в это время плелся в середине таблицы Серии А.

Но в прошлом сезоне Милан под руководством Стефано Пиоли занял второе место и пробился в Лигу чемпионов, было бы очень некрасиво уволить тренера после такого.

Тем не менее, все может поменяться в случае неудачного старта Милана в новом сезоне. Добавим, что и сам Шева мечтает возглавить "россонери".

Челси

Еще один клуб, с которым связывали Шевченко. Но зимой лондонцы заключили контракт с Томасом Тухелем, который спустя несколько месяцев привел команду к победе в Лиге чемпионов.

Вряд ли Роман Абрамович рискнет уволить коуча даже ради своего хорошего друга.

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Другая сборная

Шевченко уже давненько говорил, что хочет себя попробовать в клубном футболе, так что маловероятно, что Андрей Николаевич примет предложение от другой сборной.

Разве что это будет очень заманчивое предложение от кого-то из грандов европейского футбола.

Будущее Шевченко под вопросом / Фото: Reuters

Клуб за пределами Европы

Практически такая же ситуация с командами не из Европы. У Шевы огромные амбиции на тренерском поприще, поэтому вряд ли он сейчас поедет на заработки в Китай, или пойдет по стопам Сергея Реброва и отправится к шейхам.

Это должно быть очень крутое предложение или, например, волевое решение жены-американки перебраться в США. Не зря же говорили, что именно Кристен Пазик настояла на переезде Шевы из Милана в Челси, хотя недавно сам Шевченко опроверг эти слухи.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик / Фото: Instagram

Очевидного варианта для Андрея Шевченко мы не видим. Впрочем, можно не сомневаться, что долго Шева оставаться без работы не будет!

Лучший матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко: