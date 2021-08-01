Куда уходит Шевченко? 5 вариантов для экс-тренера сборной Украины

Куда уходит Андрей Шевченко? / Фото: Reuters
За время работы в национальной команде Шевченко заработал неплохое портфолио. Новый клуб должен быть как минимум не хуже нашей сборной.
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Динамо
Болельщики киевского клуба явно хотели бы увидеть во главе команды легендарного воспитанника, тем более, что активные фанаты продолжают протестовать против приглашения в команду Мирчи Луческу.
Но, во-первых, у Динамо действующий контракт с румынским тренером и после триумфа в прошлом сезоне его никто не уволит.
Во-вторых, сейчас у киевлян нет тех финансовых возможностей, чтобы удовлетворить аппетиты Шевченко, как в плане личного контракта, так и в плане покупки новых исполнителей.
Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football
Милан
Не менее родной клуб для Шевы. В Милане уже давно ждут прихода Шевченко, особенно часто его вспоминали в Италии, когда сборная была на ходу в отборе на Евро, а Милан в это время плелся в середине таблицы Серии А.
Но в прошлом сезоне Милан под руководством Стефано Пиоли занял второе место и пробился в Лигу чемпионов, было бы очень некрасиво уволить тренера после такого.
Тем не менее, все может поменяться в случае неудачного старта Милана в новом сезоне. Добавим, что и сам Шева мечтает возглавить "россонери".
Челси
Еще один клуб, с которым связывали Шевченко. Но зимой лондонцы заключили контракт с Томасом Тухелем, который спустя несколько месяцев привел команду к победе в Лиге чемпионов.
Вряд ли Роман Абрамович рискнет уволить коуча даже ради своего хорошего друга.
Другая сборная
Шевченко уже давненько говорил, что хочет себя попробовать в клубном футболе, так что маловероятно, что Андрей Николаевич примет предложение от другой сборной.
Разве что это будет очень заманчивое предложение от кого-то из грандов европейского футбола.
Будущее Шевченко под вопросом / Фото: Reuters
Клуб за пределами Европы
Практически такая же ситуация с командами не из Европы. У Шевы огромные амбиции на тренерском поприще, поэтому вряд ли он сейчас поедет на заработки в Китай, или пойдет по стопам Сергея Реброва и отправится к шейхам.
Это должно быть очень крутое предложение или, например, волевое решение жены-американки перебраться в США. Не зря же говорили, что именно Кристен Пазик настояла на переезде Шевы из Милана в Челси, хотя недавно сам Шевченко опроверг эти слухи.
Андрей Шевченко и Кристен Пазик / Фото: Instagram
Очевидного варианта для Андрея Шевченко мы не видим. Впрочем, можно не сомневаться, что долго Шева оставаться без работы не будет!
Лучший матч сборной Украины под руководством Андрея Шевченко:
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