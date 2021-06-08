Реброва представили в новом клубе под тремя разными именами

Украинский тренер покинул венгерский Ференцварош после трех лет работы и отправился на Близкий Восток. В клубе Аль-Айн не знают, как писать его имя

Сергей Ребров

В воскресенье 47-летний успешный тренер Сергей Ребров определился с местом продолжения карьеры. Как мы сообщали, Ребров подписал контракт с новым клубом за очень большие деньги. Уроженец Горловки уже прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, где он заменит португальца Педро Эмануэля.

Официальный сайт Аль-Айна представил специалиста.

Правда, с написанием его имени, похоже, возникли серьезные трудности. На футболке, которую вручили Реброву, английскими буквами написано Sergiy – один из вариантов транскрипции украинского имени. В тексте же, где спортивный директор клуба, знаменитый англичанин Дэвид Платт, представляет тренера, есть еще две вариации: Sergey и Serhiy. Причем, стоят они в соседних предложениях.

Думается, со временем с именем рулевого разберутся. Пока же Аль-Айн высказывает радость от прихода специалиста с психологией победителя. Платт надеется, что новый наставник "вернет команду туда, где она должна быть". В прошлом чемпионате страны она заняла шестое место.

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