Кто вышел в еврокубки в ТОП-чемпионатах: список всех участников

Определились все медалисты, а вместе с ними – участники еврокубков в ведущих чемпионатах Европы. Разбираемся, кто выступит в Лиге чемпионов, а кому предстоит стать дебютантом Лиги конференций

Милан празднует выход в Лигу чемпионов. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

На прошедших выходных завершились ТОП-чемпионаты Европы. Помимо медалей команды разыгрывали путевки в еврокубки, которых в следующем сезоне станет уже три – добавится Лига конференций. Давайте посмотрим, кто вышел в еврокубки из первой десятки рейтинга УЕФА.

ИСПАНИЯ

Атлетико (Лига чемпионов, групповой этап) Реал (ЛЧ, группа) Барселона (ЛЧ, группа) Севилья (ЛЧ, группа) Реал Сосьедад (Лига Европы, групповой этап) Бетис (ЛЕ, группа) Вильярреал (Лига конференций, плей-офф)

АНГЛИЯ

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Манчестер Сити (ЛЧ, группа) Манчестер Юнайтед (ЛЧ, группа) Ливерпуль (ЛЧ, группа) Челси (ЛЧ, группа) Лестер (ЛЕ, группа) Вест Хэм (ЛЕ, группа) Тоттенхэм (ЛК, плей-офф)

ГЕРМАНИЯ

Бавария (ЛЧ, группа) Лейпциг (ЛЧ, группа) Боруссия Д (ЛЧ, группа) Вольфсбург (ЛЧ, группа) Айнтрахт (ЛЕ, группа) Байер (ЛЕ, группа) Унион (ЛК, плей-офф)

ИТАЛИЯ

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Интер (ЛЧ, группа) Милан (ЛЧ, группа) Аталанта (ЛЧ, группа) Ювентус (ЛЧ, группа) Наполи (ЛЕ, группа) Лацио (ЛЕ, группа) Рома (ЛК, плей-офф)

ФРАНЦИЯ

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Лилль (ЛЧ, группа) Пари Сен-Жермен (ЛЧ, группа) Монако (ЛЧ, 3 кв.раунд) Лион (ЛЕ, группа) Марсель (ЛЕ, группа) Ренн (ЛК, плей-офф)

ПОРТУГАЛИЯ

Спортинг (ЛЧ, группа) Порту (ЛЧ, группа) Бенфика (ЛЧ, 3 кв.раунд) Брага (ЛЕ, группа) Пасуш де Феррейра (ЛК, 3 кв.раунд) Санта-Клара (ЛК, 2 кв.раунд)

РОССИЯ

Зенит (ЛЧ, группа) Спартак (ЛЧ, 3 кв.раунд) Локомотив Москва (ЛЕ, группа) Рубин (ЛК, 3 кв.раунд) Сочи (ЛК, 2 кв.раунд)

БЕЛЬГИЯ

Брюгге 35.500 (ЛЧ, группа) Генк 30.000 (ЛЧ, 3 кв.раунд) Антверпен (ЛЕ, плей-офф) Андерлехт (ЛК, 3 кв.раунд) Гент 26.500 (ЛК, 2 кв.раунд)

УКРАИНА

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Динамо (ЛЧ, группа) Шахтер (ЛЧ, 3 кв.раунд) Заря (ЛЕ, плей-офф) Колос (ЛК, 3 кв.раунд) Ворскла (ЛК, 2 кв.раунд)

НИДЕРЛАНДЫ

Аякс (ЛЧ, группа) ПСВ 29,000 (ЛЧ, 2 кв.раунд) Аз Алкмаар (ЛЕ, плей-офф) Витесс (ЛК, 3 кв.раунд) Фейеноорд (ЛК, 2 кв.раунд)

Смотрите, как Ювентус выгрыз путевку в Лигу чемпионов: