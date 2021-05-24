Кто вышел в еврокубки в ТОП-чемпионатах: список всех участников

Милан празднует выход в Лигу чемпионов. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
На прошедших выходных завершились ТОП-чемпионаты Европы. Помимо медалей команды разыгрывали путевки в еврокубки, которых в следующем сезоне станет уже три – добавится Лига конференций. Давайте посмотрим, кто вышел в еврокубки из первой десятки рейтинга УЕФА.
ИСПАНИЯ
- Атлетико (Лига чемпионов, групповой этап)
- Реал (ЛЧ, группа)
- Барселона (ЛЧ, группа)
- Севилья (ЛЧ, группа)
- Реал Сосьедад (Лига Европы, групповой этап)
- Бетис (ЛЕ, группа)
- Вильярреал (Лига конференций, плей-офф)
АНГЛИЯ
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- Манчестер Сити (ЛЧ, группа)
- Манчестер Юнайтед (ЛЧ, группа)
- Ливерпуль (ЛЧ, группа)
- Челси (ЛЧ, группа)
- Лестер (ЛЕ, группа)
- Вест Хэм (ЛЕ, группа)
- Тоттенхэм (ЛК, плей-офф)
ГЕРМАНИЯ
- Бавария (ЛЧ, группа)
- Лейпциг (ЛЧ, группа)
- Боруссия Д (ЛЧ, группа)
- Вольфсбург (ЛЧ, группа)
- Айнтрахт (ЛЕ, группа)
- Байер (ЛЕ, группа)
- Унион (ЛК, плей-офф)
ИТАЛИЯ
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- Интер (ЛЧ, группа)
- Милан (ЛЧ, группа)
- Аталанта (ЛЧ, группа)
- Ювентус (ЛЧ, группа)
- Наполи (ЛЕ, группа)
- Лацио (ЛЕ, группа)
- Рома (ЛК, плей-офф)
ФРАНЦИЯ
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- Лилль (ЛЧ, группа)
- Пари Сен-Жермен (ЛЧ, группа)
- Монако (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Лион (ЛЕ, группа)
- Марсель (ЛЕ, группа)
- Ренн (ЛК, плей-офф)
ПОРТУГАЛИЯ
- Спортинг (ЛЧ, группа)
- Порту (ЛЧ, группа)
- Бенфика (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Брага (ЛЕ, группа)
- Пасуш де Феррейра (ЛК, 3 кв.раунд)
- Санта-Клара (ЛК, 2 кв.раунд)
РОССИЯ
- Зенит (ЛЧ, группа)
- Спартак (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Локомотив Москва (ЛЕ, группа)
- Рубин (ЛК, 3 кв.раунд)
- Сочи (ЛК, 2 кв.раунд)
БЕЛЬГИЯ
- Брюгге 35.500 (ЛЧ, группа)
- Генк 30.000 (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Антверпен (ЛЕ, плей-офф)
- Андерлехт (ЛК, 3 кв.раунд)
- Гент 26.500 (ЛК, 2 кв.раунд)
УКРАИНА
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- Динамо (ЛЧ, группа)
- Шахтер (ЛЧ, 3 кв.раунд)
- Заря (ЛЕ, плей-офф)
- Колос (ЛК, 3 кв.раунд)
- Ворскла (ЛК, 2 кв.раунд)
НИДЕРЛАНДЫ
- Аякс (ЛЧ, группа)
- ПСВ 29,000 (ЛЧ, 2 кв.раунд)
- Аз Алкмаар (ЛЕ, плей-офф)
- Витесс (ЛК, 3 кв.раунд)
- Фейеноорд (ЛК, 2 кв.раунд)
Смотрите, как Ювентус выгрыз путевку в Лигу чемпионов:
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