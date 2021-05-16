Шахтер будет сеяным в квалификации Лиги чемпионов: когда определится соперник

Шахтер попадет в корзину сеяных в квалификации Лиги чемпионов. Своего первого соперника в еврокубках "горняки" узнают 19 июля. Им придется преодолеть третий квалификационный раунд и плей-офф

Шахтер стартует в Лиге чемпионов с квалификации / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер будет сеяным в квалификации Лиги чемпионов. Вице-чемпион стартует в отборе с третьего квалификационного раунда и благодаря высокому клубному рейтингу может получить более слабого соперника. Жеребьевка 3-го квалифая пройдет 19 июля, а матчи – 3/4 и 10 августа.

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На данный момент известны только три участника третьего раунда квалификации – помимо Шахтера это Селтик и Бенфика.

Представитель Португалии в теории мог оказаться выше "горняков" в раунде плей-офф, но накануне Порту обеспечил себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов, отправив в квалификацию "орлов", а их клубный рейтинг ниже, чем у Шахтера.

Ранее мы писали, что определились конкуренты Динамо в Лиге чемпионов: кто уже получил путевку в групповой этап. Места в основном раунде самого престижного еврокубка уже забронировали 13 клубов, в том числе подопечные Мирчи Луческу, но отбор еще продолжается.