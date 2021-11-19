19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
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Кто станет зимним чемпионом – Шахтер или Динамо? Расписание и результаты 15-го тура

Любомир Луканюк
19 ноября, 11:55
Пока между командами равенство очков, поэтому "горняка" и динамовцам нужно как можно больше забивать голов в этом туре

Гранды устроили битву за чемпионство / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинская футбольная Премьер-лига подошла к экватору. С пятницы по понедельник пройдут поединки 15-го тура. Здесь и определится, кто станет зимним чемпионом – Шахтер или Динамо.

У команд равенство в турнирной таблице и если они одинаково завершат свои матчи, то придется считать разницу мячей.

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Пятница, 19 ноября

19:30. Черноморец – Динамо
ТВ: Футбол 1
Онлайн-трансляция
Букмекеры: 20.00 – 8.80 – 1.13

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Суббота, 20 ноября

14:00. Львов – Заря
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5.60 – 4.30 – 1.55

17:00. Шахтер – Рух
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1.12 – 8.50 – 25.00

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19:30. Днепр-1 – Александрия
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.91 – 3.40 – 4.20

Воскресенье, 21 ноября

14:00. Минай – Ингулец
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.95 – 3.10 – 2.55

17:00. Ворскла – Мариуполь
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 6.70

19:30. Десна – Колос
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.20 – 3.25 – 3.45

Понедельник, 22 ноября

19:30. Верес – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.30 – 3.40 – 3.10