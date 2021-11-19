19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Хто стане зимовим чемпіоном – Шахтар чи Динамо? Розклад та результати 15-го туру

Любомир Луканюк
19 листопада, 11:55
Поки що між командами рівність очок, тому "гірникам" і динамівцям потрібно якнайбільше забивати голів у цьому турі

Гранди влаштували битву за чемпіонство / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Українська футбольна Прем'єр-ліга підійшла до екватора. З п'ятниці до понеділка пройдуть поєдинки 15-го туру. Тут і визначиться, хто стане зимовим чемпіоном – Шахтар чи Динамо.

У команд рівність у турнірній таблиці і якщо вони однаково завершать свої матчі, доведеться рахувати різницю м'ячів.

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П'ятниця, 19 листопада

19:30. Чорноморець – Динамо
ТБ: Футбол 1
Онлайн трансляція
Букмекери: 20.00 – 8.80 – 1.13

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Субота, 20 листопада

14.00. Львів – Зоря
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 5.60 – 4.30 – 1.55

17:00. Шахтар – Рух
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 1.12 – 8.50 – 25.00

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19:30. Дніпро-1 – Олександрія
ТБ: УНІАН
Букмекери: 1.91 – 3.40 – 4.20

Неділя, 21 листопада

14.00. Минай – Інгулець
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.95 – 3.10 – 2.55

17:00. Ворскла – Маріуполь
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 1.48 – 4.40 – 6.70

19:30. Десна – Колос
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.20 – 3.25 – 3.45

Понеділок, 22 листопада

19:30. Верес – Металіст 1925
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.30 – 3.40 – 3.10