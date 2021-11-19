Хто стане зимовим чемпіоном – Шахтар чи Динамо? Розклад та результати 15-го туру

Гранди влаштували битву за чемпіонство / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Українська футбольна Прем'єр-ліга підійшла до екватора. З п'ятниці до понеділка пройдуть поєдинки 15-го туру. Тут і визначиться, хто стане зимовим чемпіоном – Шахтар чи Динамо.
У команд рівність у турнірній таблиці і якщо вони однаково завершать свої матчі, доведеться рахувати різницю м'ячів.
П'ятниця, 19 листопада
19:30. Чорноморець – Динамо
ТБ: Футбол 1
Онлайн трансляція
Букмекери: 20.00 – 8.80 – 1.13
Субота, 20 листопада
14.00. Львів – Зоря
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 5.60 – 4.30 – 1.55
17:00. Шахтар – Рух
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 1.12 – 8.50 – 25.00
19:30. Дніпро-1 – Олександрія
ТБ: УНІАН
Букмекери: 1.91 – 3.40 – 4.20
Неділя, 21 листопада
14.00. Минай – Інгулець
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.95 – 3.10 – 2.55
17:00. Ворскла – Маріуполь
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 1.48 – 4.40 – 6.70
19:30. Десна – Колос
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.20 – 3.25 – 3.45
Понеділок, 22 листопада
19:30. Верес – Металіст 1925
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.30 – 3.40 – 3.10