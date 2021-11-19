Хто стане зимовим чемпіоном – Шахтар чи Динамо? Розклад та результати 15-го туру

Гранди влаштували битву за чемпіонство / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Українська футбольна Прем'єр-ліга підійшла до екватора. З п'ятниці до понеділка пройдуть поєдинки 15-го туру. Тут і визначиться, хто стане зимовим чемпіоном – Шахтар чи Динамо.

У команд рівність у турнірній таблиці і якщо вони однаково завершать свої матчі, доведеться рахувати різницю м'ячів.

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П'ятниця, 19 листопада

19:30. Чорноморець – Динамо

ТБ: Футбол 1

Онлайн трансляція

Букмекери: 20.00 – 8.80 – 1.13

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Субота, 20 листопада

14.00. Львів – Зоря

ТБ: Футбол 2

Букмекери: 5.60 – 4.30 – 1.55

17:00. Шахтар – Рух

ТБ: Футбол 2

Букмекери: 1.12 – 8.50 – 25.00

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19:30. Дніпро-1 – Олександрія

ТБ: УНІАН

Букмекери: 1.91 – 3.40 – 4.20

Неділя, 21 листопада

14.00. Минай – Інгулець

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 2.95 – 3.10 – 2.55

17:00. Ворскла – Маріуполь

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 1.48 – 4.40 – 6.70

19:30. Десна – Колос

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 2.20 – 3.25 – 3.45

Понеділок, 22 листопада

19:30. Верес – Металіст 1925

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 2.30 – 3.40 – 3.10