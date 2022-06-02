2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Кто поедет на ЧМ-2022? Букмекеры не определили фаворита в битве Уэльса и Украины

Анатолий Дерека
2 июня, 17:42
Подопечных Александра Петракова лишь шаг отделяет от Мундиаля в Катаре. Рассказываем о котировках на поединок в Кардиффе

Гарет Бэйл и Александр Зинченко - лидеры своих сборных

Вчера футбольная сборная Украины подарила праздник всей стране. Команда Александра Петракова обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф ЧМ-2022.

До поездки на Мундиаль остался всего шаг! Для этого Украине нужно 5 июня обыграть Уэльс в Кардиффе. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на триумф в финале плей-офф.

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По их мнению, в матче Уэльс – Украина нет фаворита. Коэффициент на проход каждой из команд составляет 1.90. Если же говорить об основном времени, то победа Уэльса или Украины оценивается в 2.75, а ничья и переход к экстра-таймам – в 3.00.

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Напомним, что валлийцы свой полуфинал плей-офф отыграли еще в марте. Тогда команда Роба Пейджа одолела Австрию благодаря дублю Гарета Бэйла (2:1).

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Вчера же Уэльс сыграл первый матч в Лиге наций в частично ослабленном составе. Британцы сразились с Польшей и вышли вперед на 52 минуте усилиями Уильямса. Однако наши соседи смогли вырвать победу благодаря двум голам в концовке встречи.