2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри ЧС 2022 Катар

Хто поїде на ЧС-2022? Букмекери не визначили фаворита у битві Уельсу та України

Анатолій Дерека
2 червня, 17:42
Підопічних Олександра Петракова лише крок відділяє від Мундіалю у Катарі. Розповідаємо про котирування на поєдинок у Кардіффі

Гарет Бейл та Олександр Зінченко - лідери своїх збірних

Учора футбольна збірна України подарувала свято всій країні. Команда Олександра Петракова обіграла Шотландію та вийшла у фінал плей-офф ЧС-2022.

До поїздки на Мундіаль залишився лише крок! Для цього Україні потрібно 5 червня обіграти Уельс у Кардіффі. Тим часом букмекери оцінили шанси команд на тріумф у фіналі плей-офф.

Реклама

На їхню думку, у матчі Уельс – Україна немає фаворита. Коефіцієнт на прохід кожної команди становить 1.90. Якщо ж говорити про основний час, то перемога Уельсу чи України оцінюється в 2.75, а нічия та перехід до екстра-таймів – в 3.00.

Читайте також: Реакція українських воїнів на гол Ярмоленка (відео)

Нагадаємо, що валлійці свій півфінал плей-офф відіграли ще у березні. Тоді команда Роба Пейджа здолала Австрію завдяки дублю Гарета Бейла (2:1).

Реклама

Учора ж Уельс зіграв перший матч у Лізі націй у частково ослабленому складі. Британці воювали з Польщею та вийшли вперед на 52 хвилині зусиллями Вільямса. Проте наші сусіди змогли вирвати перемогу завдяки двом голам наприкінці зустрічі.