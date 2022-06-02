Хто поїде на ЧС-2022? Букмекери не визначили фаворита у битві Уельсу та України

Гарет Бейл та Олександр Зінченко - лідери своїх збірних

Учора футбольна збірна України подарувала свято всій країні. Команда Олександра Петракова обіграла Шотландію та вийшла у фінал плей-офф ЧС-2022.

До поїздки на Мундіаль залишився лише крок! Для цього Україні потрібно 5 червня обіграти Уельс у Кардіффі. Тим часом букмекери оцінили шанси команд на тріумф у фіналі плей-офф.

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На їхню думку, у матчі Уельс – Україна немає фаворита. Коефіцієнт на прохід кожної команди становить 1.90. Якщо ж говорити про основний час, то перемога Уельсу чи України оцінюється в 2.75, а нічия та перехід до екстра-таймів – в 3.00.

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Нагадаємо, що валлійці свій півфінал плей-офф відіграли ще у березні. Тоді команда Роба Пейджа здолала Австрію завдяки дублю Гарета Бейла (2:1).

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Учора ж Уельс зіграв перший матч у Лізі націй у частково ослабленому складі. Британці воювали з Польщею та вийшли вперед на 52 хвилині зусиллями Вільямса. Проте наші сусіди змогли вирвати перемогу завдяки двом голам наприкінці зустрічі.