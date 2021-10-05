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Кто круче? Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов

Сергей Шаховец
5 октября, 22:57
Бывший чемпион UFC продолжает свое знакомство с футбольным клубом Манчестер Юнайтед. Наконец очередь дошла до величайшего футболиста современности

Хабиб Нурмагомедов встретился в Манчестере с Криштиану Роналду / Фото: Инстаграм

Новые фотографии и видео с главной звездой "красных дьяволов" Криштиану Роналду Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram.

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"Лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру", – подписал свое фото с легендой футбола Хабиб.

На фотографиях звездный португалец в шутку пытается совершить проход в ноги эк-чемпиону UFC.

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Кроме того, Нурмагомедов показал забавное видео, на котором он и Криштиану провели дуэль взглядов.

Ранее мы сообщали, как прославленный клуб подарил Хабибу именную футболку с номером самого Криштиану Роналду.

Хабиб Нурмагомедов получил именную футболку Манчестер Юнайтед / Фото: Коллаж: Сегодня

А легендарный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон предложил экс-чемпиону выпить с ним вино.

Сэр Алекс Фергюсон предложил Хабибу Нурмагомедову выпить вина / Фото: Инстаграм

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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