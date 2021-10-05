Хто крутіший? Хабіб і Роналду провели дуель поглядів

Хабіб Нурмагомедов зустрівся в Манчестері з Кріштіану Роналду / Фото: Инстаграм

Нові фотографії та відео з головною зіркою "червоних дияволів" Кріштіану Роналду Хабіб Нурмагомедов опублікував в своєму Instagram.

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"Найкращий в історії. Продовжуй творити, чемпіоне. Ти надихаєш мільйони людей по всьому світу", – підписав своє фото з легендою футболу Хабіб.

На фотографіях зоряний португалець жартома намагається зробити прохід у ноги ек-чемпіону UFC.

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Крім того, Нурмагомедов показав веселе відео, на якому він і Кріштіану провели дуель поглядів.

Раніше ми повідомляли, як прославлений клуб подарував Хабібу іменну футболку з номером самого Кріштіану Роналду.

Хабіб Нурмагомедов отримав іменну футболку Манчестер Юнайтед / Фото: Колаж: Сьогодні

А легендарний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон запропонував ексчемпіону UFC випити з ним вина.

Сер Алекс Фергюсон запропонував Хабіб Нурмагомедова випити вина / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, в жовтні 2020 року 32-річний Нурмагомедов здобув перемогу над Джастіном Гетжі на турнірі UFC 254. Після бою росіянин оголосив про завершення кар'єри. На його рахунку 29 перемог в 29 поєдинках в MMA, в тому числі 13 перемог в 13 боях в UFC.