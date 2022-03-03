Крымчане – ссыкуны! Огненная речь жены Усика

Жену Усика разозлили крымчане / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Александр Усик послал трех пропутинских деятелей культуры вслед за "русским военным кораблем". А теперь жена боксера Екатерина обратилась к крымчанам, которые никак не поддерживают Украину в войне с Россией.

"Мы не спим уже неделю. Караулим дом, чтобы его не снесли к хренам собачьим наши русские братья, которые сильно о нас заботятся и нам помогают. Еще раз хочу поблагодарить Крым за то, что вы нас ни хрена не поддерживаете. Надеюсь, что до завтра нас не снесут нахрен, наша украинская кровь не будет на всех ваших, бл*ть, руках. Таких ссыкунов в мире нет, как вы. Вы пишите в мой телефон, в сторис скрыто, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете.

Усик и его жена / Фото: Instagram

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Них** вы не переживаете. Просто ни х*ра вы не переживаете. Я, конечно, не хочу материться, не хочу ругаться, потому что понимаю, что я верующий человек. Мне нельзя просто этого делать. Но ничего, если мы останемся живы, то я схожу в церковь и исповедуюсь. А вот вам уже не отмыться никогда в жизни. Никогда", – цитирует Екатерину sport.ua.

Александр Усик с женой / Фото: Instagram

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