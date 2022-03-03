Кримчани – сикуни! Вогненна промова дружини Усика

Дружину Усика розізлили кримчани / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Олександр Усик послав трьох пропутінських діячів культури слідом за "російським військовим кораблем". А тепер дружина боксера Катерина звернулася до кримчан, які ніяк не підтримують Україну у війні з Росією.

"Ми не спимо вже тиждень. Вартуємо будинок, щоб його не знесли наші російські брати, які сильно про нас дбають і нам допомагають. Ще раз хочу подякувати Криму за те, що ви нас ні хріна не підтримуєте. Сподіваюся, що до завтра нас не знесуть нахрін, наша українська кров не буде на всіх ваших, бл*ть, руках... Таких сикунів у світі немає, як ви. Ви пишите в мій телефон, в сторіс скрито, просите, щоб я не виставляла, як ви за нас переживаєте.

Усик і його дружина / Фото: Instagram

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Ніх** ви не переживаєте. Просто ні х*ра ви не переживаєте. Я, звичайно, не хочу матюкатися, не хочу сваритися, бо розумію, що я віруюча людина. Мені не можна цього робити. Але нічого, якщо ми залишимося живі, то я схожу до церкви і сповідаюсь. А ось вам уже не відмитися ніколи в житті. Ніколи", – цитує Катерину sport.ua.

Олександр Усик з дружиною / Фото: Instagram

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