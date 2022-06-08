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Крошил рашистов на фронте. Кривбасс возглавит украинский топ-тренер

Сергей Шаховец
8 июня, 17:26
Криворожский клуб ведет переговоры с бывшим тренером Шерифа, а ныне воином ВСУ Юрием Вернидубом

Юрий Вернидуб может вернуться к тренерской деятельности / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине августа в Украине возобновят чемпионат Украины во всех лигах. Совсем скоро команды начнут подготовку к новому сезону.

Новичок УПЛ Кривбасс ведет переговоры о заключении контракта с Юрием Вернидубом. Как сообщает Sport Arena, украинский наставник возглавит криворожский клуб в новом сезоне.

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По данным источника, экс-тренер Шерифа уже побывал в Кривом Роге, где обсудил с руководством клуба возможное сотрудничество.

Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Ранее Кривбасс сообщил о прекращении сотрудничества с Александром Бабичем, который возглавлял команду в Первой лиге. На данный момент тренировочным процессом руководит Геннадий Приходько.

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Также мы рассказывали, что боец ВСУ Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера молдовского Шерифа. Тираспольский клуб и украинский тренер договорились о расторжении контракта после того, как специалист пошел воевать против России.

Напомним, Юрий Вернидуб впервые в истории вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов. И там навел невероятного шороху. Украинский тренер сумел обыграть будущего победителя Лиги чемпионов Реал – 2:1, а также отобрал четыре очка в матчах с Шахтером.

Зарплата Юрия Вернидуба в 25 раз меньше чем у Анчелотти / Фото: Reuters

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После начала полномасштабной войны в Украине, Юрий Вернидуб вступил в ВСУ и сражается на передовой.

Юрий Вернидуб защищает Украину на передовой / Фото: Коллаж: Сегодня