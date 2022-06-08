Кришив рашистів на фронті. Кривбас очолить український топ-тренер

Юрій Вернидуб може повернутися до тренерської діяльності / Фото: Колаж: Сьогодні

У середині серпня в Україні відновлять чемпіонат України у всіх лігах. Незабаром команди розпочнуть підготовку до нового сезону.

Новачок УПЛ Кривбас веде переговори про укладання контракту з Юрієм Вернидубом. Як повідомляє Sport Arena, український наставник очолить криворізький клуб у новому сезоні.

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За даними джерела, екстренер Шерифа вже побував у Кривому Розі, де обговорив з керівництвом клубу можливу співпрацю.

Юрій Вернидуб вивів Шериф в Лігу чемпіонів

Раніше Кривбас повідомив про припинення співпраці з Олександром Бабичем, який очолював команду у Першій лізі. На даний момент тренувальним процесом керує Геннадій Приходько.

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Також ми розповідали, що боєць ЗСУ Юрій Вернидуб залишив посаду головного тренера молдовського Шерифа. Тираспольський клуб та український тренер домовилися про розірвання контракту після того, як фахівець пішов воювати проти Росії.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб вперше в історії вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів. І там навів неймовірного шереху. Український тренер зумів обіграти майбутнього переможця Ліги чемпіонів Реал – 2:1, а також відібрав чотири очки у матчах з Шахтарем.

Зарплата Юрія Вернидуба в 25 разів менше ніж у Анчелотті / Фото: Reuters

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Після початку повномасштабної війни в Україні Юрій Вернидуб вступив до ЗСУ і бореться на передовій.