Красотка-каратистка из Украины показала фото в купальнике: фанаты сравнивают ее с Афродитой

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram
Украинская каратистка Анжелика Терлюга похвасталась пикантными фото с отдыха в Черногории. Красотка сфотографировалась в красном купальнике, продемонстрировал свое идеальное тело. За отличные кадры девушка поблагодарила украинского каратиста Ризвана Талибова. Интересно, как к этому относится жених каратистки?
Под фото поклонники Анжелики засыпали ее комплиментами. Вот некоторые из них:
- Вы невероятно красивая
- Афродита отдыхает!
- Неописуемая красота
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