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Ковид отступил: Шевченко вернулся на тренерский мостик Дженоа

Сергей Шаховец
5 января, 22:07
Украинский наставник Дженоа Андрей Шевченко сможет руководить своей командой в матче Серии А против Сассуоло

Андрей Шевченко будет с командой на матче против Сассуоло / Фото: Reuters

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сдал повторный тест на COVID-19 и получил негативный результат, сообщает официальный Twitter Дженоа.

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Уже завтра "грифоны" играют поединок 20-го тура чемпионата Италии против Сассуоло. Теперь Андрей Николаевич сможет руководить своей командой у кромки поля, а не дистанционно.

Андрея Шевченко успели полюбить в Дженоа / Фото: Reuters

Напомним, 28 декабря Андрей Шевченко заразился коронавирусом. Заболевание протекало бессимптомно, но специалист находился на самоизоляции.

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В этот период тренировочным процессом руководил ассистент главного тренера Мауро Тассотти.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что защитные редуты "грифонов" усилил швейцарский футболист Сильван Хефти, за которого боссы Дженоа выложили 5 млн евро.

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После 19-ти сыгранных туров Дженоа занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. От спасительной 17-й строчки "грифонов" отделяет пять баллов.