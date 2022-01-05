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Ковід відступив: Шевченко повернувся на тренерський місток Дженоа

Сергій Шаховець
5 січня, 22:07
Український наставник Дженоа Андрій Шевченко зможе керувати своєю командою у матчі Серії А проти Сассуоло

Андрій Шевченко буде з командою на матчі проти Сассуоло / Фото: Reuters

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко склав повторний тест на COVID-19 та отримав негативний результат, повідомляє офіційний Twitter Дженоа.

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Вже завтра "грифони" грають поєдинок 20-го туру чемпіонату Італії проти Сассуоло. Тепер Андрій Миколайович зможе керувати своєю командою біля краю поля, а не дистанційно.

Андрія Шевченка встигли полюбити у Дженоа / Фото: Reuters

Нагадаємо, 28 грудня Андрій Шевченко заразився коронавірусом. Захворювання протікало безсимптомно, але фахівець перебував на самоізоляції.

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У цей період тренувальним процесом керував помічник головного тренера Мауро Тассотті.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

Раніше ми повідомляли, що захисні редути "грифонів" посилив швейцарський футболіст Сільван Хефті, за якого боси Дженоа виклали 5 млн. євро.

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Після 19-ти зіграних турів Дженоа займає 18-е місце в турнірній таблиці Серії А. Від рятівного 17-го рядка "грифонів" відокремлює п'ять балів.