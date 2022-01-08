Копия Ярмоленко, но моложе: Шеве купили забивного нападающего

Андрею Шевченко купили еще одного игрока / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

За Йебоа Дженоа заплатил 6,5 миллиона евро. Футболист может сыграть как на фланге атаки, так и в центре нападения. Почти копия Андрея Ярмоленко, только украинца Дженоа себе позволить не может.

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В текущем сезоне 21-летний футболист успел наколотить за Штурм 14 мячей. Он был лучшим бомбардиром команды.

Кстати, подписать 21-летнего ганца позволил тот факт, что у него есть итальянский паспорт. Келвин даже успел дебютировать за молодежную сборную Италии.

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Напомним, что первым зимним новичком Дженоа стал швейцарский защитник Сильван Хефти, который два последних сезона отыграл за Янг Бойз.

Накануне Шевченко снова не проиграл в Италии. Хотя статистика его команды шокирует. Дженоа опустился уже в зону вылета Серии А.