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Копія Ярмоленка, але молодша: Шеві купили забивного нападника

Олександр Трикіша
8 січня, 20:09
Дженоа оформив другий зимовий трансфер. Черговим новачком команди Андрія Шевченка став нападник Келвіна Йебоа, який раніше виступав за австрійський Штурм

Андрію Шевченко купили ще одного гравця / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

За Єбоа Дженоа заплатив 6,5 мільйона євро. Футболіст може зіграти як на фланзі атаки, так і у центрі нападу. Майже копія Андрія Ярмоленка, тільки українця Дженоа собі дозволити не може.

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Цього сезону 21-річний футболіст встиг забити за Штурм 14 м'ячів. Він був найкращим бомбардиром команди.

До речі, підписати 21-річного ганця дозволив той факт, що він має італійський паспорт. Келвін навіть встиг дебютувати за молодіжну збірну Італії.

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Нагадаємо, що першим зимовим новачком Дженоа став швейцарський захисник Сільван Хефті, який два останні сезони відіграв за Янг Бойз

Напередодні Шевченко знову не програв в Італії. Хоча статистика його команди шокує. Дженоа опустився вже у зону вильоту Серії А.