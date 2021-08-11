Компенсация за Реброва слишком большая: главным тренером сборной Украины станет Александр Петраков

Александр Петраков / Фото: Getty Images

На ближайшем Исполкоме Украинской футбольной ассоциации, который состоится 12 августа, новым главным тренером будет объявлен Александр Петраков, сообщает со ссылкой на свои источники Динамомания. Назначение Реброва откладывается на неопределенное время.

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Александр Петраков / Фото: УАФ

Вчера стало известно, что УАФ посодействует Сергею Реброву в вопросе выплаты компенсации Аль-Айну, чтобы специалист смог возглавить сборную. Но только в случае если сумма не превысит 1 млн евро.

Сергей Ребров/Фото alainclub.ae

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Однако сумма компенсации оказалась значительно больше 1 млн евро. Это и стало камнем преткновения в скором назначении Сергея Реброва наставником национальной команды.

Скорее всего, новым главным тренером сборной Украины будет утвержден Александр Петраков, который привёл сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира 2019 года.

Александр Петраков / Фото: ФФУ

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно ушел с поста главного тренера сборной Украины.

А еще один кандидат на пост главного тренера Мирон Маркевич со скандалом покинул пост главы комитета сборных УАФ.