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Компенсація за Реброва занадто велика: головним тренером збірної України стане Олександр Петраков

Сергій Шаховець
11 серпня, 17:16
Дорогий контракт Сергія Реброва з Аль-Айном може перешкодити його призначенню наставником національної команди. Згідно з планом Б збірну очолить Олександр Петраков

/ Фото: Getty Images

На найближчому Виконкомі Української футбольної асоціації, який відбудеться 12 серпня, новим головним тренером буде оголошений Олександр Петраков, повідомляє з посиланням на власні джерела Динамоманія. Призначення Реброва відкладається на невизначений час.

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Олександр Петраков / Фото: УАФ

Вчора стало відомо, що УАФ посприяє Сергію Реброву в питанні виплати компенсації Аль-Айну, щоб фахівець зміг очолити збірну. Але тільки в разі, якщо сума не перевищить 1 млн євро.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

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Однак сума компенсації виявилася значно більшою за 1 млн євро. Це і стало каменем спотикання у швидкому призначенні Сергія Реброва наставником національної команди.

Швидше за все, новим головним тренером збірної України буде затверджено Олександра Петракова, який привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу 2019 року.

Олександр Петраков / Фото: ФФУ

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано пішов з поста головного тренера збірної України.

А ще один кандидат на пост головного тренера Мирон Маркевич зі скандалом покинув посаду голови комітету збірних УАФ.

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