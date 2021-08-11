Даже не стали рассматривать! Два иностранца просились тренировать сборную Украины

Два иностранных тренера предлагали Украинской ассоциации футбола свои кандидатуры на замену Андрею Шевченко в сборной Украины, но их даже не стали рассматривать

Клинсман и Ди Бьязи хотели возглавить сборную Украины. Фото: herthabsc.de/affa.az

Желание поработать в сборной Украины проявили немец Юрген Клинсман и итальянец Джанни Ди Бьязи. По информации журналиста Игоря Бурбаса, в УАФ даже не стали рассматривать их предложения.

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Юрген Клинсманн. Фото: herthabsc.de

"Представители Клинсманна и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. У национальной команды однозначно будет отечественный специалист", – написал Бурбас в Twitter.

УАФ рассматривает в качестве сменщика Андрея Шевченко только Сергея Реброва. В Сети даже уже был назван срок контракта Реброва у руля сборной Украины.

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Главная проблема – действующий контракт Реброва с Аль-Айном из ОАЭ. Впрочем, уже сообщалось, что УАФ поможет Реброву откупиться от арабов: названа даже сумма.