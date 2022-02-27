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5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
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Колос --
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Черноморец --
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Десна --
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Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
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Команда Газпрома не осуждает Ракицкого, который показал зверства российской армии

Андрей Трофимов
27 февраля, 09:11
Зенит не осуждает позицию украинского футболиста, который открыто высказался против нападения российской армии

Ракицкий не стал молчать после обстрела Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В санкт-петербургском Зените не имеют ничего против украинского полузащитника Ярослава Ракицкого, который высказал свое мнение о нападении России.

Посты Ярослава Ракицкого в социальных сетях расцениваются как его личное дело, не имеющее отношение к работе. Клуб поддерживает украинского игрока и не собирается расторгать с ним контракт.

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Напомним, что главным спонсором Зенита является Газпром.

Ранее Ярослав четко обозначил свою позицию.

"Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!" – написал в Instagram Ракицкий.

При этом Ракицкий опубликовал ролик со зверствами российских войск в Украине, который заканчивается словами "Слава Украине!" и исполнением "Ще не вмерла!"

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