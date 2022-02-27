Команда Газпрому не засуджує Ракицького, який показав звірства російської армії

Ракицький не став мовчати після обстрілу України / Фото: Колаж: Сьогодні

У санкт-петербурзькому Зеніті не мають нічого проти українського півзахисника Ярослава Ракицького, який висловив свою думку щодо нападу Росії.

Пости Ярослава Ракицького в соціальних мережах розцінюються як його особиста справа, яка не має відношення до роботи. Клуб підтримує українського гравця і не має наміру розривати з ним контракт.

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Нагадаємо, що головним спонсором Зеніту є "Газпром".

Раніше Ярослав чітко окреслив свою позицію.

"Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир!" – написав у Instagram Рокицький.

При цьому Ракицький опублікував ролик зі звірствами російських військ в Україні, який закінчується словами "Слава Україні!" і виконанням "Ще не вмерла!"

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