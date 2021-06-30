Колено выгнулось в обратную сторону! Швед извинился перед Бесединым за ужасную травму

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон, которого удалили за грубый фол в матче 1/8 финала Евро-2020 с Украиной, не хотел травмировать Артема Беседина

Маркус Даниэльсон извинился перед Артемом Бесединым / Фото: Reuters

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон, который нанес травму украинскому нападающему Артему Беседину, извинился перед форвардом Динамо за грубый фол. Беседин вышел на замену вместо Яремчука на 91-й минуте в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией (2:1), но вскоре Даниэльсон в борьбе за мяч чуть не оторвал Артему ногу.

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"Я видел повтор эпизода на фотографиях, и это выглядит очень плохо. Его колено выгнулось в обратную сторону. Судьи использовали ВАР и пришли к выводу, что там была красная карточка – вероятно, так и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым", – цитирует шведа Sportbladet

Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020 / Фото: Reuters

"У меня не было намерения нанести травму. Я сказал ему об этом, и надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан Ярмоленко переводил – все выглядело так, будто бы Беседин принял мои извинения"

Артем уже вернулся в Украину и прошел обследование в Киеве – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

А в 1/4 финала Украина сыграет 3 июля в Риме со сборной Англии, которая отправила домой Германию – 2:0.