Клуб Романа Яремчука собирает гуманитарную помощь для Украины

Яремчук помогает украинцам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Лиссабонская Бенфика основала кампанию для помощи пострадавшим гражданам Украины в результате войны с Россией.

С 3 по 5 марта португальский клуб организует сбор пищи, медицинских средств и вещей для новорожденных. Затем гуманитарная помощь будет направлена в Украину, сообщает sport.ua.

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Участие в записи промо-ролика принял украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук.

"Спасибо за вашу любовь и солидарность. Вместе мы поможем Украине", – сказал Яремчук.

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