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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция десятой партии

Любомир Луканюк
8 декабря, 14:01
Чемпиону мира очень сложно будет растерять преимущество. Карлсен ведет с перевесом в три очка

Битва за шахматную корону / Фото: fide.com

Сегодня в Дубае будет сыграна десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Вчера претендент Ян Непомнящий допустил непростительную ошибку, которой тут же воспользовался Магнус Карлсен.

Норвежец выиграл партию и теперь счет в матче стал 6:3 в пользу Карлсена. Чтобы досрочно сохранить титул ему нужно набрать 7,5 очков.

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КАРЛСЕН – НЕПОМНЯЩИЙ:
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.