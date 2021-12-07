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Может, он про секс думал? Непомнящий снова проиграл в чемпионском матче

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 декабря, 19:16
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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен очень близок к защите титула, сегодня он выиграл черными фигурами
За победу Яну обещали королевскую ночь
За победу Яну обещали королевскую ночь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская актриса фильмов для взрослых MihaNika69 пообещала ночь любви Яну Непомнящему, если тот станет чемпионом мира по шахматам.

В девятой партии Непомнящий играл белыми фигурами и на 27-м ходу "зевнул" слона. Про секс с MihaNika69 задумался?

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Действующий чемпион Магнус Карлсен мастерски воспользовался подарком и довел партию до победы.

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Счет в матче стал 6:3 в пользу Карлсена. По регламенту шахматисты должны сыграть 14 партий в финале, но судя по всему, чемпион определится гораздо раньше. Для этого одному из гроссмейстеров нужно набрать семь с половиной очков.

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Напомним, призовой фонд матча – 2 миллиона евро. Победитель получит 60%, а если победа будет достигнута в тай-брейке – 55%.

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