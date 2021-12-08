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Карлсен – Непомнящий: пряма трансляція десятої партії

Любомир Луканюк
8 грудня, 14:01
Чемпіону світу дуже складно буде втратити перевагу. Карлсен веде з перевагою у три очки

Битва за шахову корону / Фото: fide.com

Сьогодні в Дубаї буде зіграно десяту партію матчу за звання чемпіона світу з шахів. Вчора претендент Ян Непомнящий припустився непробачної помилки, якою у ту ж мить же скористався Магнус Карлсен.

Норвежець виграв партію і тепер рахунок у матчі став 6:3 на користь Карлсена. Щоб достроково зберегти титул, йому потрібно набрати 7,5 очок.

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КАРЛСЕН – НЕПОМНЯЩИЙ:
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

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У разі нічийного результату матчу проводиться тай-брейк: 4 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд. Якщо рахунок залишається рівним, то грають 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і далі за необхідності ще 4 бліцматчі з 2 партій. Якщо 10 партій не виявлять переможця, то грає вирішальна партія (армагеддон), в якій білі (колір визначає жеребкування) мають 5 хвилин, чорні – 4, з додаванням 2 секунд після 61-го ходу, нічия на користь чорних.

Ігрові дні: 8, 10-12, 14 грудня. Тай-брейк: 15 грудня.