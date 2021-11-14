Какое облегчение для Украины! Босния осталась без суперзабивалы

Эдин Джеко / Фото: Getty Images

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко пропустит заключительный матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Украины во вторник, 16 ноября.

Первая причина – 35-летний нападающий Интера не восстановился полностью от травмы.

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Вторая – проиграв в субботу Финляндии 1:3, Босния досрочно лишилась шансов на плей-офф. Если бы она их сохраняла, Джеко мог бы выйти против Украины даже не совсем здоровым.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины, Джеко вернется в расположение Интера.

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"Нам всем было плохо после поражения от Финляндии, но мы быстро учимся на неудачах. Надеюсь, мы не повторим подобных ошибок в будущем", – говорит Джеко.

Джеко в октябрьском матче против Украины / Фото: Федерация футбола Боснии и Герцеговины

Отсутствие в составе Боснии Джеко облегчает задачу для сборной Украины. Однако, напомним, 16 ноября нашим футболистам нужно не только самим обыграть в гостях боснийцев, но и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не одолеет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ-2022.

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