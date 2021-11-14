14 листопада 16:00
Хорватія 1
Росія 0
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Яке полегшення для України! Боснія залишилася без суперзабивали

Олег Люлька
14 листопада, 19:20
Проти України 16 листопада точно не зіграє найкращий бомбардир збірної Боснії Едін Джеко – а на його рахунку 60 голів у 118 іграх за національну команду

Едін Джеко / Фото: Getty Images

Форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко пропустить заключний матч групового етапу відбору на ЧС-2022 проти України у вівторок, 16 листопада

Перша причина – 35-річний нападник Інтера не відновився повністю від травми.

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Друга – програвши у суботу Фінляндії 1:3, Боснія достроково втратила шанси на плей-оф. Якби вона їх зберігала, Джеко міг би вийти проти України навіть не зовсім здоровим.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Боснії та Герцеговини, Джеко повернеться до розташування Інтера.

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"Нам усім було кепсько після поразки від Фінляндії, але ми швидко вчимося на невдачах. Сподіваюся, ми не повторимо подібних помилок у майбутньому", – каже Джеко.

Джеко в жовтневому матчі проти України / Фото: Федерація футболу Боснії і Герцеговини

Відсутність у складі Боснії Джеко полегшує завдання збірній України. Проте, нагадаємо, 16 листопада нашим футболістам потрібно не лише самим обіграти в гостях боснійців, але й сподіватися, що у паралельній зустрічі Фінляндія вдома не здолає Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС-2022.

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Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters