"Какая ты красивая": Дарья Белодед поразилась красоте нашей легкоатлетки

Звезда легкой атлетики Юлия Левченко / Фото: Instagram
Одна из сильнейших наших легкоатлеток Юлия Левченко, признанная главным секс-символом украинского спорта, поделилась в соцсетях фото из Киева. Левченко сфотографировалась на фоне цветущего каштана.
Одной из первых отреагировала на снимок еще одна наша красотка Дарья Белодед. "Какая ты красивая", – написала Дарья в комментариях Instagram.
Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, напомнившая о себе.
Сейчас Левченко готовится к Олимпиаде, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.
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