Как Украина готовится к Англии: команда уже в Риме, где проведет матч 1/4 финала Евро

После победы над Швецией в 1/8 чемпионата Европы команда Андрея Шевченко провела восстановительную тренировку в Глазго и отправилась в столицу Италии

Сборная Украины прилетела в Рим / Фото: Reuters

Сборная Украины уже в Риме, где 3 июля проведет поединок четвертьфинала против Англии. На следующий день после исторической победы над Швецией в 1/8 Евро-2020 команда Шевченко провела восстановительную тренировку в Глазго и отправилась в столицу Италии. Ранее Моуринью заявил, что Англия готова к следующему сопернику и выйдет в финал.

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В Рим прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной Украины. Бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий Динамо уже прошел обследование в Киеве – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

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Быстро пройдя паспортный контроль, "сине-желтые" отправились в отель Parco dei Principi, дорога к которому заняла чуть меньше получаса. Пятизвездочные апартаменты, выбранные оргкомитетом Евро для участников чемпионата, расположенные рядом со знаменитым парком "Вилла Боргезе".

Завершился день борной Украины – поздним ужином и отдыхом. Первую тренировку в Риме накануне четвертьфинала с Англией подопечные Шевченко проведут сегодня вечером. "Сине-желтые" будут готовиться на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Ранее мы также рассказывали, как за Украину болели польские комментаторы.