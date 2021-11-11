11 ноября 19:30
Украина --
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12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Черноморец --
Динамо --
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Львов --
Заря --
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Шахтер --
Рух --
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Из Москвы в Киев: первое фото мамы Зинченко в Instagram

Андрей Трофимов
11 ноября, 12:54
Ирина приехала в столицу Украины на крестины своей внучки – Евы

Зинченко и вся его родня / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины с Александром Зинченко в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией. Онлайн Украина – Болгария доступен на нашем сайте.

Украина – Болгария: во сколько и где смотреть матч

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А накануне матча сборной Зинченко в Киеве окрестил свою дочку Еву. Напомним, кумовьями игрока МанСити стали защитник Шахтера Николай Матвиенко и жена форварда Бенфики Романа Яремчука Кристина.

Как стало известно сегодня, на таинстве крещения в столице Украины был еще один очень важный для Зинченко человек – его мама Ирина.

По этому случаю она даже опубликовала первый пост на своей странице в Instagram, показав, как обнимает за плечи Зинченко и его жену Владу Седан, а также держит на руках 3-месячную Еву.

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"Мои родные", – написала мама Зинченко.

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Напомним, Александр Зинченко родился в Радомышле Житомирской области. Так сложилось, что его родители развелись. И со временем его мать вышла замуж за футбольного тренера Виктора Карапету, с которым позже переехала в Москву.

Отчим сыграл ключевую роль в футбольном становлении Зинченко, занимаясь с Александром 11 лет. Ему футболист посвятил свой первый гол за сборную Украины, забитый в 2016-м в ворота румын.