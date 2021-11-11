Із Москви до Києва: перше фото мами Зінченка в Instagram

Зінченко і вся його рідня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України з Олександром Зінченком в Одесі зіграє товариський матч з Болгарією. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.

Україна – Болгарія: о котрій і де дивитись матч

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А напередодні матчу збірної Зінченко у Києві охрестив свою доньку Єву. Нагадаємо, кумами гравця МанСіті стали захисник Шахтаря Микола Матвієнко та дружина форварда Бенфіки Романа Яремчука Христина.

Як стало відомо сьогодні, на таїнстві хрещення у столиці України була ще одна дуже важлива для Зінченка людина – його мама Ірина.

З цієї нагоди вона навіть опублікувала перший пост на своїй сторінці в Instagram, показавши, як обіймає за плечі Зінченка та його дружину Владу Седан, а також тримає на руках 3-місячну Єву.

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"Мої рідні", – написала мама Зінченка.

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Нагадаємо, Олександр Зінченко народився у Радомишлі Житомирської області. Так склалося, що його батьки розлучилися. І згодом його мати вийшла заміж за футбольного тренера Віктора Карапету, з яким пізніше переїхала до Москви.

Вітчим відіграв ключову роль у футбольному становленні Зінченка, займаючись з Олександром 11 років. Йому футболіст присвятив свій перший гол за збірну України, забитий 2016-го у ворота румунів.