11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
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Ворскла --
Маріуполь --
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Колос --
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Із Москви до Києва: перше фото мами Зінченка в Instagram

Андрій Трофімов
11 листопада, 12:54
Ірина приїхала до столиці України на хрестини своєї онуки – Єви

Зінченко і вся його рідня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України з Олександром Зінченком в Одесі зіграє товариський матч з Болгарією. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.

Україна – Болгарія: о котрій і де дивитись матч

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А напередодні матчу збірної Зінченко у Києві охрестив свою доньку Єву. Нагадаємо, кумами гравця МанСіті стали захисник Шахтаря Микола Матвієнко та дружина форварда Бенфіки Романа Яремчука Христина.

Як стало відомо сьогодні, на таїнстві хрещення у столиці України була ще одна дуже важлива для Зінченка людина – його мама Ірина.

З цієї нагоди вона навіть опублікувала перший пост на своїй сторінці в Instagram, показавши, як обіймає за плечі Зінченка та його дружину Владу Седан, а також тримає на руках 3-місячну Єву.

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"Мої рідні", – написала мама Зінченка.

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Нагадаємо, Олександр Зінченко народився у Радомишлі Житомирської області. Так склалося, що його батьки розлучилися. І згодом його мати вийшла заміж за футбольного тренера Віктора Карапету, з яким пізніше переїхала до Москви.

Вітчим відіграв ключову роль у футбольному становленні Зінченка, займаючись з Олександром 11 років. Йому футболіст присвятив свій перший гол за збірну України, забитий 2016-го у ворота румунів.