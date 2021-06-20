Италия – Уэльс: видео голов и обзор матча Евро-2020

Смотрите обзор и видео голов поединка чемпионата Европы в Риме между итальянцами и валлийцами, в котором определяется потенциальный соперник Украины по плей-офф

Полузащитник сборной Италии Пессина / Фото: Reuters

В воскресенье закрывается третий тур групповой стадии чемпионата Европы в квартете А. На Олимпийском стадионе в Риме в матче Италия – Уэльс определяется потенциальный соперник для сборной Украины по 1/8 финала. Онлайн Италия – Уэльс доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого поединка.

ИТАЛИЯ – УЭЛЬС – 1:0

ПЕССИНА, 39

Италия открыла счет на 39-й минуте. Верратти со стандарта выполнил заброс на ближнюю штангу, откуда точно в касание пробил одноклубник Малиновского по Аталанте Пессина.

Видео гола Пессины

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Матч Италия – Уэльс продолжается. Идет второй тайм...

Отметим, что в параллельном поединке группы А играют Швейцария и Турция.