Италия обыграла Уэльс и ждет встречи с Украиной в 1/8 финала

Итальянцы выиграли свою группу Евро, одолев в Риме валлийцев, и теперь готовятся к противостоянию в первом раунде плей-офф, вероятнее всего, с украинцами

Полузащитник сборной Италии Пессина / Фото: Reuters

Чуда не случилось. В матче третьего тура группового раунда Евро-2020 в Риме Италия обыграла Уэльс 1:0 и заняла первое место в своей группе А.

Это означает, что именно безжалостная Италия, ранее одолевшая Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), станет соперником сборной Украины в 1/8 финала Евро, если команда Андрея Шевченко в понедельник не проиграет Австрии и выйдет в плей-офф со второго места в своем квартете.

Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020

Напомним, украинцы могли бы рассчитывать на встречу с Уэльсом в 1/8-й лишь при условии победы валлийцев над Италией. Увы, ее не случилось.

Отметим, что Италия "распечатала" ворота Уэльса на 39-й минуте – после розыгрыша стандарта отличился одноклубник Малиновского по Аталанте Пессина.

Видео гола Пессины

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В начале второго тайма валлийцы остались в меньшинстве из-за удаления Ампаду, и итальянцы довели поединок до победы 1:0.

Видео удаления Ампаду

В параллельном матче квартета А Швейцария обыграла Турцию 3:1. Таким образом, Уэльс остался здесь вторым. А значит, в 1/8 финала команда Гарета Бейла сыграет со вторым местом из квартета В, где выступают Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.

Италия – Уэльс – 1:0

Гол: Пессина, 39

Италия: Доннарумма (Сиригу, 89) – Толой, Бонуччи (Ачерби, 46), Бастони, Эмерсон – Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Пессина (Кастровилли, 87) – Кьеза, Белотти, Бернардески (Распадори, 75)

Уэльс: Уорд – К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер – Аллен (Левитт, 86) – Н. Уильямс (Б. Дэвис, 86), Моррелл (Мур, 60), Рэмси, Джеймс (Уилсон, 74) – Бэйл (Брукс, 86)

Предупреждения: Пессина – Аллен, Гантер

Удаление: Ампаду (55, Уэльс)