23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Интрига накаляется! Шахтер догнал Динамо, одержав победу в Полтаве

Сергей Шаховец
23 октября, 18:55
"Горняки" в большинстве обыграли в Полтаве третью команду чемпионата и сравнялись по очкам с киевским Динамо

Матч 12-го тура УПЛ Ворскла - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В центральном матче 12-го тура чемпионата Украины встречались полтавская Ворскла и донецкий Шахтер. Соперникам крайне нужна была победа в отчетном поединке.

Мы вели онлайн матча Ворскла – Шахтер на нашем сайте.

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Соперники не смогли выставить оптимальные составы. У полтавчан из-за эпидемии коронавируса заболели шесть игроков основного состава, а кроме того, на тренерском мостике из-за дисквалификации отсутствовал главный тренер Ворсклы Юрий Максимов.

В свою очередь Шахтер, после поражения от Реала (0:5), не смог досчитаться пятерых игроков основы.

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Встреча началась с обоюдных атак соперников, которые создали несколько опасных моментов. Но в середине первого тайма удаление Оливье Тилля сломило весь сценарий на игру тренерского штаба Ворсклы.

Во втором тайме усталость футболистов полтавчан, игравших в меньшинстве, дала о себе знать. Затяжная атака "горняков" закончилась прострелом от Соломона. Мяч после отскока от Ризныка попал в ноги Тете, который добил сферу в пустые ворота.

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После пропущенного гола игра подопечных Максимова совсем расклеилась. На 79-й минуте встречи Соломон обыгрался в стеночку с Марлосом и точно пробил в угол ворот с линии штрафной – 0:2.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Ворскла – Шахтер – 0:2.

Голы: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Яворский, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане – Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педриньо (Тете, 46).

Полтавская Ворскла упустила шанс обойти в турнирной таблице донецкий Шахтер. А "горняки", набрав три балла в Полтаве, сравнялись с киевским Динамо по набранным очкам. Напомним, что завтра свой матч в 12-м туре команда Луческу проведет против Днепра-1.

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