23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
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Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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Інтрига загострюється! Шахтар наздогнав Динамо, здобувши перемогу в Полтаві

Сергій Шаховець
23 жовтня, 18:55
"Гірники" в більшості обіграли в Полтаві третю команду чемпіонату і зрівнялися за очками з київським Динамо

Матч 12-го туру УПЛ Ворскла - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У центральному матчі 12-го туру чемпіонату України зустрічалися полтавська Ворскла і донецький Шахтар. Суперникам вкрай потрібна була перемога у звітному поєдинку.

Ми вели онлайн матчу Ворскла – Шахтар на нашому сайті.

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Суперники не змогли виставити оптимальні склади. У полтавчан через епідемію коронавірусу захворіли шість гравців основного складу, а крім того, на тренерському містку через дискваліфікацію був відсутній головний тренер Ворскли Юрій Максимов.

У свою чергу Шахтар, після поразки від Реала (0:5), не зміг дорахуватися п'ятьох гравців основи.

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Зустріч почалася з обопільних атак суперників, які створили кілька небезпечних моментів. Але в середині першого тайму видалення Олів'є Тілля зломило весь сценарій на гру тренерського штабу Ворскли.

У другому таймі втома футболістів полтавчан, які грали в меншості, дала про себе знати. Затяжна атака "гірників" закінчилася прострілом від Соломона. М'яч після відскоку від Різника потрапив в ноги Тете, який добив сферу у порожні ворота.

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Після пропущеного гола гра підопічних Максимова зовсім розклеїлася. На 79-й хвилині зустрічі Соломон обігрався в стінку з Марлосом і точно пробив в кут воріт з лінії штрафного – 0:2.

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Ворскла – Шахтар – 0:2.

Голи: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тілль, Кане – Степанюк (Крупський, 90+1), Рангель (Амількар, 90+1).

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрік (Сікан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педріньйо (Тете, 46)

Полтавська Ворскла упустила шанс обійти в турнірній таблиці донецький Шахтар. А "гірники", набравши три бали в Полтаві, зрівнялися з київським Динамо за набраними очками. Нагадаємо, що завтра свій матч в 12-му турі команда Луческу проведе проти Дніпра-1.

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