Інтрига загострюється! Шахтар наздогнав Динамо, здобувши перемогу в Полтаві

Матч 12-го туру УПЛ Ворскла - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У центральному матчі 12-го туру чемпіонату України зустрічалися полтавська Ворскла і донецький Шахтар. Суперникам вкрай потрібна була перемога у звітному поєдинку.

Ми вели онлайн матчу Ворскла – Шахтар на нашому сайті.

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Суперники не змогли виставити оптимальні склади. У полтавчан через епідемію коронавірусу захворіли шість гравців основного складу, а крім того, на тренерському містку через дискваліфікацію був відсутній головний тренер Ворскли Юрій Максимов.

У свою чергу Шахтар, після поразки від Реала (0:5), не зміг дорахуватися п'ятьох гравців основи.

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Зустріч почалася з обопільних атак суперників, які створили кілька небезпечних моментів. Але в середині першого тайму видалення Олів'є Тілля зломило весь сценарій на гру тренерського штабу Ворскли.

У другому таймі втома футболістів полтавчан, які грали в меншості, дала про себе знати. Затяжна атака "гірників" закінчилася прострілом від Соломона. М'яч після відскоку від Різника потрапив в ноги Тете, який добив сферу у порожні ворота.

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Після пропущеного гола гра підопічних Максимова зовсім розклеїлася. На 79-й хвилині зустрічі Соломон обігрався в стінку з Марлосом і точно пробив в кут воріт з лінії штрафного – 0:2.

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Ворскла – Шахтар – 0:2.

Голи: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тілль, Кане – Степанюк (Крупський, 90+1), Рангель (Амількар, 90+1).

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрік (Сікан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педріньйо (Тете, 46)

Полтавська Ворскла упустила шанс обійти в турнірній таблиці донецький Шахтар. А "гірники", набравши три бали в Полтаві, зрівнялися з київським Динамо за набраними очками. Нагадаємо, що завтра свій матч в 12-му турі команда Луческу проведе проти Дніпра-1.