28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Ингулец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша
28 ноября, 11:26
В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура чемпионата Украины: в Кропивницком на стадионе "Зирка" Ингулец из Петрово примет донецкий Шахтер

Ингулец VS Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч Ингулец – Шахтер начнется в 14:00. Мы проведем онлайн матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Онлайн Ингулец – Шахтер

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Турнирное положение

Команды располагаются на противоположных концах турнирной таблицы Премьер-лиги. Шахтер ведет борьбу за первую строчку с Динамо. Вчера киевляне обыграли Минай и оторвались на три очка, но сегодня "горняки" имеют шанс догнать своего конкурента на золотые медали.

А Ингулец идет на третьем месте с конца. В текущем сезоне команда из Петрово одержала всего две победы, последняя из них случилась еще в конце августа.

Личные встречи

Команды успели провести между собой четыре встречи. Самая памятная была первая, ведь она была в финале Кубка Украины. Правда, тогда Ингулец не создал особых проблем "горнякам" (0:4).

В следующих трех матчах Шахтер непременно одерживал победы. В первом туре текущего чемпионата Ингулец проиграл, но впервые в истории сумел поразить ворота "Шахтера" (2:1). Это был дебют Роберто Де Дзерби во главе Шахтера.

Форма команд

В предыдущем туре Ингулец выдал боевую ничью против Миная. Петровцы первыми открыли счет, затем дважды пропустили, но в концовке встречи сумели вырвать ничью.

Шахтер неделю назад в тяжелом поединке одолел Рух благодаря двум голам на последних минутах.

А затем посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и вылетел из еврокубков. Вероятно, сегодня "горняки" захотят возместить злость на своем сопернике.

Как команды готовились к матчу

Тренировка Ингульца

Тренировка Шахтера

Котировки букмекеров

Аналитики не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.