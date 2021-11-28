Ингулец – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Ингулец VS Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч Ингулец – Шахтер начнется в 14:00. Мы проведем онлайн матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Онлайн Ингулец – Шахтер

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Турнирное положение

Команды располагаются на противоположных концах турнирной таблицы Премьер-лиги. Шахтер ведет борьбу за первую строчку с Динамо. Вчера киевляне обыграли Минай и оторвались на три очка, но сегодня "горняки" имеют шанс догнать своего конкурента на золотые медали.

А Ингулец идет на третьем месте с конца. В текущем сезоне команда из Петрово одержала всего две победы, последняя из них случилась еще в конце августа.

Личные встречи

Команды успели провести между собой четыре встречи. Самая памятная была первая, ведь она была в финале Кубка Украины. Правда, тогда Ингулец не создал особых проблем "горнякам" (0:4).

В следующих трех матчах Шахтер непременно одерживал победы. В первом туре текущего чемпионата Ингулец проиграл, но впервые в истории сумел поразить ворота "Шахтера" (2:1). Это был дебют Роберто Де Дзерби во главе Шахтера.

Форма команд

В предыдущем туре Ингулец выдал боевую ничью против Миная. Петровцы первыми открыли счет, затем дважды пропустили, но в концовке встречи сумели вырвать ничью.

Шахтер неделю назад в тяжелом поединке одолел Рух благодаря двум голам на последних минутах.

А затем посреди недели Шахтер проиграл Интеру в Лиге чемпионов и вылетел из еврокубков. Вероятно, сегодня "горняки" захотят возместить злость на своем сопернике.

Как команды готовились к матчу

Тренировка Ингульца

Тренировка Шахтера

Котировки букмекеров

Аналитики не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.17, на ничью – 6.90, на победу Ингульца – 16.00.